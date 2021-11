Monica Davidescu: „E mult mai sigur la teatru decât la un magazin alimentar” Actrița Monica Davidescu spune ca, in aceasta perioada dificila, artiștii incearca sa vanda zambete și ore de relaxare, ca sa uite oamenii de toate problemele! Departe insa de a merge cu motoarele turate, lumea culturala incearca totuși sa supraviețuiasca. Actrița a facut profilul publicului actual al unui teatru la fel de stresat ca și spectatorii și a ofrit detalii despre spectacolul „Eu te cred, da’… tu ma minți”, in care evolueaza. „Incercam sa vindem zambete, ore de relaxare, sa uite oamenii de toate problemele acestei perioade foarte dificile prin care trecem. Nu mergem cu motoarele turate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

