Monica Ciolanel, Marketplace Director Altex Romania, ne-a oferit, cu prilejul ecomTEAM 2023, detalii atat despre stadiul industriei de e-commerce in clipa de fața, vazuta din perspectiva unui mare jucator, cat și despre platforma de marketplace lansata de Altex.

2023 e in continuare in creștere fața de anii precedenți, iar Romania are marele noroc sa aiba un ritm de creștere mai mare decat vecinii sai, din perspectiva e-commerce, afirma Monica Ciolanel. ”E o industrie in continua schimbare, granița intre cumparaturile online și offline incepe sa se ștearga din ce in ce mai mult. A aparut…