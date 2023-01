Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca participa azi la evenimentele organizate de Ziua Unirii la Iași, apoi la Focșani. Turneul celor doi lideri in țara mascheaza scandalul uriaș care mocnește in coaliție, la patru luni pana la preluarea puterii in Guvern de catre PSD. Social-democrații și liberalii se acuza…

- Asociatiile civice "Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei", "Impreuna pentru A8" si Reset organizeaza maine un protest in Piata Unirii, la "hora" in care ar urma sa prinda premierul Nicolae Ciuca, liderul PSD, Marcel Ciolacu, si alti reprezentanti ai executivului de la Bucuresti. "Te-ai saturat sa fii…

- Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat o serie de decrete de decorare a unor personalitați și instituții de cultura.Astfel, in semn de apreciere pentru profesionalismul și daruirea cu care s-au pus, timp de generații, in slujba artei și a publicului, cat…

- Unul dintre spectacole de comedie notabile ale anului 2022 ajunge la Iasi pe 23 ianuarie 2023, intr-o editie speciala de Ziua Unirii. Spectacolul „2 romani", jucat de Dan Puric si Adrian Naidin, are loc in Sala Unirii de la Cinema Victoria, incepand cu ora 19:00. „Ce minune si ce unicat de paradox acest…

- Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizeaza, in perioada 28 decembrie 2022 – 26 martie 2023, expoziția temporara „Fieraritul”. Demersul expozițional aduce in prim plan o indeletnicire care la inceputul secolului al XX-lea era inca bine reprezentata…

- ACS Kids Tampa Brașov a reușit un rezultat de egalitate, 1-1, in deplasare, cu LPS Suceava, in prima etapa din play-off-ul Ligii Elitelor U16. Brașovenii, pregatiți de Ovidiu Mihai, au avut o evoluție buna, fiind mai mereu „la timona” partidei, dar, din pacate, o eroare in defensiva a facut sa plece…

- Compania aeriana low-cost maghiara Wizz Air iși va inchide baza de la Chișinau pentru o perioada nedeterminata „din cauza masurilor de securitate și din cauza incertitudinii asupra spațiului aerian moldovenesc creat de invazia neprovocata a Ucrainei de catre Rusia”, a anunțat canalul Telegram Runway09.…

- COLABORARE ARHEOLOGICA…Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va organiza o noua expozitie cu tematica arheologica in colaborare cu Muzeul de istorie „Paul Paltanea” Galati, Muzeul de istorie „Teodor Cincu” Tecuci, Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi, Muzeul Judetean…