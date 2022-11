Monica Anghel în transformare uluitoare (FOTO) Monica Anghel in transformare uluitoare! Artista este greu de recunoscut, dupa ce a slabit mai mult de 30 de kilograme. Ea susține ca a avut probleme la coloana și a suferit o intervenție chirurgicala … O intervenție nu de slabit, spune ea, ci una in urma careia doctorii i-au recomandat sa slabeasca pentru a nu-și agrava problemele. „Foarte mulți au spus ca mi-am taiat stomacul. Nu, nu mi-am taiat stomacul pentru ca daca aș fi facut lucrul acesta, aș fi recunoscut lucrul acesta. Pentru ca știți foarte bine ca sunt un om foarte deschis și vorbesc despre tot”, zice Monica Anghel. Monica Anghel in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Artista Monica Anghel este greu de recunoscut, dupa ce a slabit mai mult de 30 de kilograme. Ea susține ca a avut probleme la coloana și a suferit o intervenție chirurgicala, in urma careia doctorii i-au recomandat sa slabeasca pentru a nu-și agrava problemele. Fii la curent cu cele mai noi…

- Monica Anghel a imbrațișat un alt stil de viața, care i-a deschis drumul catre o transformare spectaculoasa. Cantareața de 51 de ani este intr-o forma de zile mari, pe care o etaleaza public, insa admiratorii ei au o mica problema: nu mai e Monica Anghel de altadata.

