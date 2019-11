Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva zile, Cristina Ich și iubitul ei, Alex Pițurca, au devenit pentru prima oara parinții unui baiețel perfect sanatos. Proaspata mamica a publicat pe contul de socializare prima imagine cu bebelușul ei, alaturi de care a scris un mesaj, in care le marturisește fanilor cum se simte.…

- Diplomatii israelieni au intrat in greva, miercuri, pe termen nelimitat, in semn de protest fata de conditiile de munca. Peste o suta de ambasade si consulate din intreaga lume, inclusiv din Romania, sunt inchise.

- Amalia Nastase a hotarat in urma cu puțina vreme sa iși schimbe radical viața. A slabit 30 de kilograme, iar acum și-a schimbat și look-ul. Amalia Nastase, inca o decizie radicala Amalia Nastase (42 de ani) este o femeie realizata atat profesional, cat și personal. Insa, in urma cu trei ani, dupa ce…

- Monica Anghel, care va face echipa cu fratele ei mai mic, Alexandru, in cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva!, sambata, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, este foarte mulțumita de noua ei silueta. In doi ani de zile, artista a slabit peste 30 de kilograme și intenționeaza sa piarda in…

- Monica Anghel este foarte mulțumita de noua ei silueta. In doi ani de zile, artista a slabit peste 30 de kilograme și intenționeaza sa piarda in continuare in greutate. Monica Anghel a revenit astfel la silueta pe care o avea la varsta de 25 de ani. “Am avut perioade in care am mai slabit, doar ca am…

- Monica Anghel a reușit in doi ani de zile sa slabeasca 30 de kilograme și planuiește sa piarda și mai mult in greutate. Acum arata din nou ca la 25 de ani. „Am avut perioade in care am mai slabit, doar ca am facut-o cu regimuri drastice și, evident, nu am reușit sa ma mențin”, a zis ea, conform Antena…

- Monica Anghel, care va face echipa cu fratele ei mai mic, Alexandru, in cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva!, sambata, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, este foarte mulțumita de noua ei silueta. In doi ani de zile, artista a slabit peste 30 de kilograme și intenționeaza sa piarda in…

- Monica Anghel, care va face echipa cu fratele ei mai mic, Alexandru, in cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva!, sambata, 7 septembrie, la Antena 1, este foarte mulțumita de noua ei silueta.