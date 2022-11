Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Luciu a facut parte din juriul iUmor, iar vedeta a marturisit cum a reușit sa slabeasca 30 kilograme in doar șase saptamani. Nicoleta Luciu are grija de stilul ei de viața, mai ales dupa ce a adus pe lume 4 copii minunați. Iata care este preparatul culinar care a fost consumat de vedeta!

- Dupa ce a reușit sa dea jos nu mai puțin de 30 de kilograme, o vedeta din Romania a declarat din nou razboi cantarului. De aceasta data, iși dorește sa arate impecabil pentru un nou proiect important ce urmeaza sa se lanseze. Ce dieta ține acum indragita artista pentru a avea o silueta de admirat […]…

- O vedeta de la noi a reușit sa slabeasca peste 20 de kilograme. Aceasta a participat la emisiunea ,,Vocea Romaniei”, iar dupa apariția pe marea scena a hotarat sa iși schimbe total imaginea. Solista a reușit sa ii impresioneze pe romanii de acasa cu povestea sa de viața și cu lecțiile invațate cu greu.…

- Rona Hartner a avut o apariție uluitoare la un eveniment monden. Fanii actriței au ramas fara cuvinte atunci cand au vazut-o. Vedeta a reușit sa atraga toate privirile cu piesele vestimentare impresionante alese, dar și cu accesoriile care s-au potrivit de minune. Cei care o urmaresc de ani buni pe…

- Dupa ce a reușit sa slabeasca aproape 30 de kilograme, Monica Anghel a trecut și pe la cabinetul medicului estetician. La cei 51 de ani pe care ii are, artista a trecut printr-o transforamre radicala. Ce intervenții și-a facut vedeta la fața.

- Monica Anghel, care are 51 de ani, a trecut printr-o transformare radicala din punct de vedere fizic. Artista a slabit aproximativ 30 de kilograme și și-a facut și unele intervenții la fața. Pentru ego.ro , ea a dezvaluit de ce a vizitat cabinetul medicului estetician. Vedeta era nemulțumita de ridurile…

- Lenna Horvath a trecut in aceste zile printr-o operație dificila, dar pe care și-a dorit-o de mult timp. Aceasta și-a facut o intervenție de micșorare a stomacului, iar vedeta a slabit deja 8 kilograme in doar patru zile. Ce regim alimentar are aceasta dupa operație.