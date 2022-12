Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Papa Francisc a dezvaluit, intr-un interviu , faptul ca a semnat, in urma cu aproape 10 ani, o scrisoare de demisie in cazul in care se va confrunta cu probleme de sanatate care nu-i vor permite sa-si indeplineasca atributiile, a transmisAFP, preluata de Agerpres. Suveranul pontif, care a implinit…

- Este zi de sarbatoare in familia Larisei Udila și asta pentru ca mama ei iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cu ocazia acestei zi speciale, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața, a facut-o mare și a crescut-o frumos. Iata ce a postat ea pe rețelele personale de socializare!

- Oana Zavoranu este implicata intr-o situație delicata, dupa ce fostul director al clinicii sale a facut dezvaluiri despre falimentul cu care se lupta vedeta. Insa, așa cum o știe toata lumea, Oana Zavoranu nu s-a lasat și a revenit in mediul online cu explicații, in care ii aduce acuzații celui care…

- Iuliana Luciu a postat o urare pe rețelele de socializare pentru sora sa, Nicoleta Luciu. Cele doua au o relație apropiata, in ciuda distanței fizice, locuind in orașe diferite. Fanii actrițelor au lasat numeroase comentarii și urari la postare

- Monica Anghel a transmis un mesaj celor care o considera prea slaba. Vedeta a reușit sa dea jos 30 de kilograme. Care e parerea sincera a cantareței despre vocile care o considera deja anorexica.

- Liderii Ucrainei vor trebui sa priveasca in perspectiva pentru a obtine pacea, a spus vineri Papa Francisc, sugerand ca Kievul va fi nevoit sa faca unele concesii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, potrivit Reuters. La inceputul acestei luni, suveranul pontif a facut apel la un armistitiu pentru…

- Anghel Damian a venit o reacție dupa ce s-a aflat faptul ca iubita lui este insarcinata. Jurata de la emisiunea ,,Vocea Romaniei” a facut anunțul cel mare chiar astazi pe rețelele de socializare, ulterior tanarul actor și regizor a oferit și el prima reacție. Fanii celor doi sunt extrem de bucuroși…