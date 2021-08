Stiri pe aceeasi tema

- La baza acestei decizii mai sta, de asemenea, incercarea de a determinarea efectivele actuale de marmote din Mongolia, se arata intr-un al Ministerului Mediului mongolez, relateaza agenția Xinhua .Ciuma bubonica, cunoscuta si sub numele de „Moartea neagra” in Evul Mediu, este o boala extrem de infectioasa…

- Fumul degajat de incendiile masive de vegetatie din Siberia s-a raspandit in unele zone din Mongolia, inclusiv in capitala acestei tari, Ulan Bator, a anuntat miercuri Agentia Nationala de Meteorologie si Monitorizare a Mediului, informeaza Xinhua ''In ultimele zile, capitala si unele provincii din…

- Mongolia va impune o interdictie pe o perioada de trei ani pentru vanatoarea marmotelor, a anuntat miercuri Ministerul Mediului si Turismului, informeaza agentia Xinhua. Decizia a fost luata in scopul prevenirii raspandirii ciumei bubonice la populatia umana, dar si pentru determinarea…

- Planul de lucru al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru a doua faza a anchetei asupra originilor COVID-19 este politizat si lipsit de spirit de cooperare, a declarat duminica un purtator de cuvant al Ambasadei Chinei in Marea Britanie, citat de Xinhua. Potrivit acestuia, planul OMS…

- Casa Alba califica drept periculos și iresponsabil faptul abandonarii de catre Beijing a planului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), care prevede a doua etapa a studierii originii COVID-19 in China, relateaza pravdacom.ua.

- Presedintele american Joe Biden a afirmat miercuri, la Geneva, ca China incearca din greu sa se proiecteze ca o natiune responsabila in ceea ce priveste pandemia de coronavirus, dar a pus la indoiala faptul daca Beijingul a incercat cu adevarat sa inteleaga originea pandemiei de COVID-19, relateaza…