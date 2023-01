Monede sau monezi. Care este varianta corectă, de fapt Probabil ai auzit ambele variante și te intrebi care este cea corecta. Sa folosești corect forma unui cuvant poate sa devina confuz, deoarece limba romana este intr-o continua schimbare. Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Romane este modificat și completat frecvent. In acest articol vei afla daca spui monede sau monezi, precum, și care […] The post Monede sau monezi. Care este varianta corecta, de fapt appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Nelipsita de pe mesele festive ale Sarbatorilor de iarna, salata de boeuf este prima opțiune a oricarei gospodine care, de Craciun sau Anul Nou vrea sa-și impresioneze oaspeții cu un meniu clasic.

- Ți-e dificil sa scapi de grasimea acumulata pe aparatele electrocasnice și instrumentele din bucatarie? In articolul de astazi iți vom explica cum poți prepara crema puternica pe baza de bicarbonat de sodiu care curata perfect cuptorul si tigaile. O poți folosi ori de cate ori ai nevoie. Iți va ușura…

- Casa Regala din Marea Britanie este zguduita de veștile primite. Fanii familiei celebre au ramas surprinși de relațiile deloc placute și calduroase dintre Duci și Rege. Tensiunile uriașe din interior se pare ca sunt departe de a ajunge la final, iar noul trailer Netflix Cu Prințul Harry și Meghan Markle…

- Auzim tot mai des ambele variante, dar care este cea corecta, de fapt: „merita” sau „se merita”? Limba romana este intr-o continua schimbare, o sursa inepuizabila de expresii noi. Doar pentru ca sunt folosite des și de foarte mulți, nu toate aceste construcții sunt corecte, din punct de vedere gramatical.…

- Plasarea anumitor accesorii in baia ta poate fi foarte delicata, fiind vorba despre un spațiu umed ce ar putea provoca apariția unor anumite ciuperci sau bacterii. Prin urmare, gospodinele iți dezvaluie cateva trucuri geniale care sa te ajute sa cureți eficient casa și sa scapi de petele de mucegai…

- Simona Halep se pregatește pentru o batalie lunga in instanțe, in urma acuzațiilor de dopaj. Jucatoarea din Romania este suspendata provizoriu și se va apara prima data la un tribunal independent din Marea Britanie urmand ca in cazul unei infrangeri sa ajunga la TAS. Un arbitru de la instituția de la…

- Testul IQ de astazi te ajuta sa iți dai seama cat ești de inteligent. Mulți copii reușesc sa il rezolve rapid, dar pentru unii adulți este mai dificil. Specialiștii observa in felul acesta cum funcționeaza creierul uman și cat de multe piedici iși pun cațiva oameni. Varianta corecta este chiar in fața…

- Construcția dureaza intre doua și cinci saptamani, ofera numeroase beneficii pentru cei care aleg sa locuiasca in ele și pot fi achiziționate la un preț surprinzator de mic. Acesta este locul din Romania unde poți cumpara o casa cu 1.000 de euro. Proiectul inedit aparține unui arhitect cu o viziune…