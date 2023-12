Stiri pe aceeasi tema

- O moneda din 2016 se vinde pe Olx cu aproximativ 20.000 de euro. Anunțul a fost postat pe site-ul de anunțuri cu doar doua zile inainte de Craciun. Se știe ca monedele sau bancnotele au fost tot timpul la mare cautare, iar cei care le colecționeaza au putut caștiga o mica avere de pe urma […] The post…

- Moneda de 50 de lei din 1994, care poarta chipul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a devenit subiect de interes pentru colecționari, devenind istorie in adevaratul sens al cuvantului. Aceasta moneda, considerata una dintre cele mai cautate și valoroase din domeniul numismatic, atrage acum atenția nu…

- Un anunț surprinzator pentru romani a fost facut in urma cu puțin timp de reprezentanții Bancii Naționale. BNR a dezvaluit ca apare o noua moneda in Romania. Se va vinde cu un preț imens. Apare o noua moneda in Romania Pasionații de numismatica și colecționarii de la noi din țara au toate motivele sa…

- O moneda veche, pe care foarte puțini romani o mai dețin, a fost scoasa la vanzare cu o suma de mii de lei. Daca vrei sa-ți marești veniturile financiare in aceasta luna, trebuie neaparat sa o cauți prin sertarele dulapurilor vechi din locuința. Afla in randurile de mai jos despre ce este vorba concret.…

- Un vanzator a scos la vanzare pe OLX o moneda pe care cere foarte mulți bani. Așadar, care este moneda romaneasca din 2007 care se vinde cu peste 20.000 de lei. De ce este atat de scumpa, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Ce moneda din anul 2007 se vinde cu 22.500 de […] The post Moneda…

- Daca ai și tu in sertare aceasta moneda romaneasca in valoare de 10 lei, poți sa caștigi sume frumoase de bani. Un roman a anunțat pe platforma OLX ca o vinde la un preț destul de mare. Afla in randurile de mai jos cum poți sa profiți de acest ban pentru a-ți mari veniturile financiare. […] The post…

- O moneda de 100 de lei se vinde acum cu 11.000 de lei. Colecționari din toata țara o cauta, este momentul sa ne luam pușculițele la verificat, banuțul ne poate aduce o suma frumoasa in buzunar. Comoara din pușculița In ultimii ani, pe platformele dedicate comerțului online, secțiunile cu obiecte speciale…

- Nu mai este un secret faptul ca te poți imbogoți prin intermediul monedelor puse la vanzare pe OLX. Fara sa știi, acestea iți pot aduce sume frumoase de bani. Mai nou, o moneda de 20 de lei din anul 1991 face furori printre colecționari. Iata ce suma de bani poți obține din vanzarea acesteia. Moneda…