- Fanița Modoran trece prin momente grele, iar ea a povestit ce se intampla in familia ei in aceste momente. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața de muzica populara a marturisit ca tatal ei se confrunta cu grave probleme de sanatate și nu este bine deloc. Iata ce dezvaluiri a facut…

- Momente ridicole cu liderul cecen Ramzan Kadirov la o televiziune din Rusia, unde acesta a incercat sa faca flotari in fața oamenilor din platou. Rezultatul a fost un exercițiu fizic eșuat. Kadirov a luat poziția necesara pentru flotari, insa acolo s-a incheiat parcursul corect, el indoind foarte…

- Ellie White a trecut printr-o tragedie, dupa ce cațelușa ei a decedat. Insa, cantareața a vrut sa iși exprime regretul și iubirea pentru animalul sau de companie, astfel ca a facut un gest de-a dreptul impresionant. Ellie White a vorbit despre motivul pentru care a recurs la acest gest, la Antena Stars.

- Gabriela Cristoiu trece prin momente grele! Bruenta din showbiz-ul romanesc se confrunta cu probleme grave de sanatate. In urma cu puțin timp, ea a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, motivul pentru care a ajuns de urgenta la spital. Care este starea sa de sanatate in aceste momente.

- Andreea Podarescu da carțile pe fața. In plin scandal cu fostul spune adevarul despre actualul. Intr-o intervenție telefonica in emisiunea Star News de la Antena Stars, bruneta a spus ce se intampla in prezent in viața ei dar și ce a invațat din suferința pe care a trait-o.

- Fuego se bucura acum de un succes colosal pe plan profesional, insa nu i-a fost deloc ușor sa atinga performanțele sale pe plan muzical. Artistul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars cat de dificil i-a fost la inceput de drum, dar și cine i-a fost alaturi in toata aceasta perioada.

- Irina Deaconescu a avut parte de momente grele cu fiica ei cea mica. Micuța nu s-a simțit deloc bine, iar influencerița a trecut printr-o noapte alba și le-a povestit urmaritorlor ei din online ce s-a intamplat. Viața cu doi copii mici nu este deloc ușoara, iar soția lui Cristi Manea simte pe pielea…

- Momente de panica pentru Gabriela Cristoiu! In exclusivitate pentru Antena Stars, bruneta a marturisit ca a plecat de acasa, pentru ca cineva ar fi incercat sa intre peste ea. Vedeta nu a apucat sa ceara ajutorul autoritaților atunci, pentru ca nu iși gasea telefonul. Ce a marturisit.