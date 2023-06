Momentul neașteptat de la concertul lui Johnny Deep din România. Cu cine s-a fotografiat în culise actorul Johnny Depp a concertat aseara in București, la Romexpo, alaturi de trupa Hollywood Vampires. In timpul spectacolului, actorul a avut parte de un moment neașteptat din partea publicului, toți ce-i prezenți i-au cantat „La mulți ani”, astazi el a implinit 60 de ani. Ieri, 8 iunie, Johnny Depp a ajuns la București alaturi de trupa Hollywood Vampires, care are un turneu in Europa. El a urcat pe scena de la Romexpo alaturi de Alice Cooper și Joe Perry, impreuna au facut un spectacol care a durat cateva ore. Johnny Depp, placut surprins de fanii din RomaniaFanii trupei s-au distrat pe melodiile preferate,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

