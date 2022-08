Momentul în care silozurile cu cereale din portul Beirut se prăbușesc. Alertă, nor imens de praf și fum deasupra zonei O parte din silozurile portuare de cereale din Beirut, grav avariate in explozia din 2020, care a ucis peste 200 de persoane, s-a prabușit duminica dupa un incendiu care a durat mai bine de trei saptamani. Imaginile video postate online duminica seara au aratat nori de fum și praf raspandindu-se prin port dinspre locul ruinat, […] The post Momentul in care silozurile cu cereale din portul Beirut se prabușesc. Alerta, nor imens de praf și fum deasupra zonei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- O parte din silozurile de cereale avariate in urma exploziei survenite in august 2020 in portul Beirut s-au prabusit duminica in urma unui incendiu, cu trei zile inainte sa se implineasca doi ani de la acea explozie, relateaza AFP. Un nor de praf a acoperit portul in urma prabusirii a doua turnuri.…

