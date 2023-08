Stiri pe aceeasi tema

- Tragicul incident rutier a avut loc in noapte de vineri spre sambata, pe DN 2C, in localitatea Padina, județul Buzau, dupa ce masina in care se aflau trei persoane a intrat in coliziune cu un autocamion care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 33 de ani, relateaza…

- Cinci influenceri din Italia care se aflau la bordul unui Lamborghini SUV au provocat moartea unui copil de 5 ani, dupa ce s-au ciocnit de mașina in care baiețelul se afla cu mama și sora lui. Aceștia filmau un videoclip pentru retelele sociale, fiind provocati sa mearga cu viteza timp de 50 de ore…

- Doua mașini au fost avariate, dupa ce s-au lovit violent la o intersecție din orașul Tiraspol. Accidentul a avut loc pe 1 iunie, in jurul orei zece dimineața, momentul fiind inregistrat de camerele de supraveghere video din trafic.

- Doua mașini au fost avariate, dupa ce s-au lovit violent la o intersecție din orașul Tiraspol. Accidentul a avut loc pe 1 iunie, in jurul orei zece dimineața, momentul fiind inregistrat de camerele de supraveghere video din trafic.

- Incidentul șocant a avut loc pe 18 mai, intr-un autobuz operat de Charlotte Area Transit System (CATS), statul american Carolina de Nord, dupa ce un pasager i-a cerut șoferului sa opreasca intre stații, iar acesta n-a facut-o, relateaza ABC News.In filmarea lansata vineri, 26 mai, de CATS, pasagerul,…

- O femeie in varsta de 33 de ani a decedat dupa ce a fost lovita de o mașina. Accidentul s-a produs joi seara, in jurul orei 23:23, pe viaduct, informeaza Poliția. La fața locului, polițiștii au stabilit ca victima, in timp ce traversa strada neregulamentar, a fost tamponata de un Volkswagen condus de…

- O tanara de 33 de ani a murit, dupa ce a fost lovita de un automobil, condus de o șoferița de 22 de ani. Accidentul s-a produs aseara, in jurul orei 23:23, pe viaductul din Capitala.Potrivit poliției, victima traversa strada neregulamentar.

- Un șofer a fost protagonistul unui accident spectaculos in timp ce circula pe DN12A, pe raza localitații Straja, comuna Asau. Barbatul a plonjat cu mașina cațiva metri buni de pe un pod și a ajuns in gradina unei case.