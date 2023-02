Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 23 februarie, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in zona Pasului Prislop, muntele Valcanescu, doua persoane cu snowmobile au fost surprinse de o avalanșa. La fața locului, au intervenit și lucratori din cadrul Salvamont Borșa, I.S.U.…

- O avalanșa a avut loc in urma cu cateva minute in zona Pasului Prislop. Din primele informații trei persoane ar fi fost surprinse sub nameți. Din nefericire una dintre ele a decedat. Celelalte doua au fost recuperate de autoritați. Se pare ca victimele ar fi de fapt cetațeni polonezi care ar fi fost…

- A fost emis un cod roșu de avalanșa in Romania, iar turiștii amatori de zapada și sporturi de iarna sunt sfatuiți sa evite zonele respective in urmatoarea perioada, pentru evitarea unui dezastru. Iata despre ce regiuni este vorba!

- Ninsorile din ultima perioada au fost așteptate de toți romanii, insa au creat și o mulțime de efecte negative. A fost emis un cod roșu de avalanșa in Romania, iar turiștii care vor sa se bucure de zapada și sporturi extreme, sunt sfatuiți sa evite aceste zone in urmatoarea perioada.

- Dupa ninsorile abundente din ultimele zile, pericolul de avalanșa a crescut in Romania. Este Cod roșu de avalanșa in Munții Fagaraș, Bucegi, dar și in masivele Țarcu Godeanu și Parang-Șureanu. La Ranca, troienele depașesc doi metri inalțime. Stratul de zapada depus este instabil, așa ca salvamontiști…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la București este in legatura cu Inspectoratul județean de poliție Argeș, in urma celor doua avalanșe mari, care au avut loc in cursul noptii in Muntii Fagaras din Romania. Responsabilii de la…

- "Sunt doi cu fracturi de membru inferior si in stare de hipotermie. Din ultimele informatii se pare ca si unul din ceilalti doi, care era bine, a inceput sa se simta rau", a spus directorul serviciului Dan Benga, citat de Agerpres.Potrivit acestuia, duminica dupa-amiaza, cele doua elicoptere SMURD implicate…