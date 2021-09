Momentul în care acoperișul blocului în construcție din nordul Bucureștiului a explodat, surprins de martori Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, pe terasa unui bloc cu 12 etaje aflat in construcție situat in Sectorul 1 al Capitalei. Locuitorii Sectorului 1 au spus pe paginile socializare ca au auzit și o explozie puternica, iar momentul a fost surprins de cațiva martori acesta filmand chiar cand avea loc deflagrația. In imaginile surprinse de cațiva și postate pe rețelele de socializeze, se vede cum blocul aflat in construcții este cuprins de flacari, moment in care a avut loc o puternica explozie pe care au reușit sa o surprinda. Zeci de pompieri au fost mobilizati pentru stingerea flacarilor,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, sambata seara, pe terasa unui bloc 12 etaje aflat in construcție. Sunt degajari insemnate de fum. Blocul se afla pe str. Parcului. Ard butoaie cu smoala și carton bituminat. Suprafața afectata este de aproximativ 500 mp. La fața locului se acționeaza cu 11 autospeciale de stingere,…

- Un incendiu a izbucnit, sambata seara, la acoperișul unui bloc nelocuit situat in Sectorul 1 al Capitalei, au transmis reprezentanții ISU București. Martorii spun ca au auzit și o explozie. Raed Arafat, șeful DSU, a transmis intr-o intervenție la Digi24 ca nu exista victime. Alarma a fost data sambata…

- In nordul Capitalei exista o comoara de care puțina lume știe. Deși Romania este bogata in izvoare termale și minerale, autoritațile nu au niciun plan de exploatare și valorificare. Asta se intampla la doi pași de Casa Presei Libere. Resursa din nordul Bucureștiului pe care nu o valorificam Zona de…

- Sa da alarma vineri dimineața la Drobeta Turnu-severin dupa ce o explozie puternica a avut loc intr-un apartament de la marginea orașului. Din cauza unei butelii doua persoane au fost ranite, un tanar ajungand la spital cu arsuri grave pe corp.

- O explozie a zguduit, marti, un sit chimic industrial din orasul german Leverkusen. Anuntul publicat pe Twitter si citat, ulterior, de Reuters, nu precizeaza informatii suplimentare cu privire la pagubele produse. Cauza incidentului este inca neclara, iar oamenii care locuiesc in imprejurimi…

- O explozie puternica s-a produs intr-o fabrica din provincia chineza Henan.Deocamdata nu sunt informații despre cauzele incidentului și posibilele victime.La fața locului lucreaza zeci de salvatori și pompieri.

- In aceasta dupa amiaza, in jurul orei 16:30, o explozie puternica a dat alarma la 112, dupa ce incidentul a avut loc intr-un sat din Harghita. In urma incidentului grav au murit doua persoane, doi bunici, iar nepotul acestora e in stare grava.

- Momente de coșmar au fost surprinse chiar in urma cu doar cateva minute la o stație de metrou din Londra, acolo unde a izbucnit un incendiu puternic urmat de o explozie uriașa. Momentan nu se știe de numarul victimelor.