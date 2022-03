Momentul emblematic al vehiculului cu care NASA va ajunge pe Lună Racheta, cunoscuta sub numele de Space Launch System (SLS), a fost dusa la centrul spatial Kennedy din Florida pentru a efectua o numaratoare inversa falsa. Daca totul va decurge conform planului, racheta va fi declarata pregatita pentru o misiune in care va trimite o capsula de testare fara echipaj in jurul Lunii. Acest lucru s-ar putea intampla in urmatoarele doua luni. Se spera ca astronautii se vor urca la bordul rachetelor SLS ulterioare pentru a reveni pe suprafata Lunii in a doua jumatate a acestui deceniu. Cu o inaltime sub 100 metri, SLS a fost proiectat pentru a fi mai puternic decat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

