Momentul când polițiștii au prins-o pe șoferița care a lovit un copil pe trecere și apoi a fugit cu mașina, în Iași. VIDEO Marți seara, o șoferița a lovit un copil pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul accidentului. Polițiștii au prins-o dupa scurt timp și au aparut imagini cu momentul in care se intampla asta. Femeia oprise mașina intr-o intersecție și coborase de la volan.Copilul de 7 ani a traversat in fuga strada, pe trecerea de pietoni, aparand din spatele unei mașini oprite pe avarii chiar in colțul intersecției. E lovit in plin și aruncat pe șosea, dupa impact șoferița iși continua deplasarea, iar de pe trotuar apar mai multe persoane care incearca sa aorde primul ajutor copilului.Acesta a ajuns in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

