Stiri pe aceeasi tema

- Fregata Amiral Makarov, mandria Flotei Ruse de la Marea Neagra, a fost lovita in timpul atacului cu drone din Sevastopol din weekend, scrie The Guardian. Pe retelele sociale au fost facute publice inregistrari video in care se vad drone maritime, care ataca nave ale Flotei rusesti din Marea Neagra in…

- Fregata Amiral Makarov, mandria Flotei Ruse de la Marea Neagra, a fost lovita in timpul atacului cu drone din Sevastopol din weekend, scrie The Guardian. Pe rețelele sociale au fost facute publice inregistrari video in care se vad drone maritime, care ataca nave ale Flotei rusești din Marea Neagra in…

- GeoConfirmed, un grup de voluntari care cartografiaza razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a publicat inregistrari video in care se vad drone maritime, care ataca nave ale Flotei rusești din Marea Neagra in Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Unul dintre videoclipurile…

- ”Dronele maritime se deplasau in zone de securitate a «coridorului cerealelor»”, acuza Ministerul rus al Apararii, care precizeaza ca a recuperat fragmente de drone din mare. : Remarkable video of today’s attack on the Russian Sevastopol Naval Base. Ukrainian Uncrewed Surface Vessels (Drone boats filled…

- GeoConfirmed, un grup de voluntari care cartografiaza razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a publicat inregistrari video in care se vad drone maritime, care ataca nave ale Flotei rusești din Marea Neagra in Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Unul dintre videoclipurile…

- SUA și aliații sai vor distruge trupele și echipamentele Rusiei in Ucraina și ar scufunda flota rusa din Marea Neagra daca Putin va folosi arme nucleare, a precizat duminica fostul director al CIA, David Petraeus, transmite The Guardian . De asemenea, generalul american in retragere a mai spus ca nu…

- Armata ucraineana a reușit sa cucereasca satul Bilohorivka din regiunea Lugansk, a declarat Serhii Haidai, șeful administrației militare ucrainene din Lugansk. Satul, aflat acum complet sub controlul militarilor ucraineni, a fost in luna mai locul uneia din cele mai mari infrangeri suferite de armata…

- Ziua Nationala a Ucrainei este marcata astazi, 24 august, sub o mare tensiune, la sase luni de la lansarea invaziei ruse, in momentul in care Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de 3 miliarde de dolari, cel mai mare acordat vreodata Kievului, potrivit AFP. „Trebuie sa fim…