- Diva, diva, dar acasa isi ia in serios rolul de bucatareasa. Brigitte pregateste cu drag si spor micul dejun pentru membrii familiei sale, insa se simte sfidata de catre fiica sa, Sara.

- Brigitte este o mama devotata și cand vine vorba de copiii ei, nimic nu este prea mult! Vedeta știe cum sa-și rasfețe fiicele și ține cont de dorințele cele mai aprige ale acestora. Este și cazul Sarei, care și-a serbat ziua de naștere cu fast, alaturi de prietenii apropiați și familie.

- Lora și Ionuț Ghenu sunt inca in Bali, iar cei doi nu se pot intoarce in țara, din cauza restricțiilor cauzate de coronavirus. Zborurile aeriene au fost anulate de mai multe ori, iar aceștia așteapta cu nerabdare sa ajunga alaturi de cei dragi, in Romania. Intr-un interviu pentru Vorbește Lumea, Lora…

- Potrivit unor surse medicale, citate de Cancan.ro , soțul Andreei Esca ar fi contactat și el noul coronavirus, iar medicii au fost nevoiți sa il interneze la terapie Intensiva. El este intubat in momentul de fața, iar starea lui de sanatate nu este deloc una buna. Potrivit acelorași surse, cei doi…

- Ovidiu Torj vrea sa-și ia fiica de la Brigitte Pastrama! De asemenea, fostul soț al vedetei il susține pe Robert. Barbatul este de parere ca tanarul nu se drogheaza, ci ca, mai degraba Brigitte este cea cu ”probleme”.

- Dana Rogoz trece prin momente mai puțin placute. Ca pentru orice mama, atunci cand unul dintre copii pațește ceva, lucrurile se complica, iar situația devine neplacuta și ingrijoratoare.