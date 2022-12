Stiri pe aceeasi tema

- Numeroși credincioși au asistat, sambata seara, la Vatican, la aprinderea luminitelor in imensul brad de Craciun, instalat in Piața Sfantul Petru. Un brad de 26 de metri – adus de la o pepiniera din regiunea Abruzzo, din centrul Italiei – a fost decorat de sarbatoare si troneaza de sambata seara in…

- De 1 decembrie, spiritul Marii Uniri și insemnatatea pe care o porta aceste doua cuvinte pentru romani, s-au simțit peste masura la Școala Gimnaziala „Liviu Rebreanu". Astfel, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, atat la Școala Gimnaziala „Liviu Rebreanu", cat și la cele trei gradinițe structuri,…

- Papa Francisc și Piața Sfantul Petru din Vatican vor avea propriul brad de Craciun, crescut in Abruzzo. A fost nevoie de un efort diplomatic impresionant, care s-a incheiat cu o operațiune ultrasecreta, dupa controversele starnite de ecologiști. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Papa Francisc și Piața Sfantul Petru din Vatican vor avea propriul brad de Craciun, crescut in Abruzzo. A fost nevoie de un efort diplomatic impresionant, care s-a incheiat cu o operațiune ultrasecreta, dupa controversele starnite de ecologiști.

- Naționala feminina de senioare a susținut miercuri seara, la Tatabanya, ultimul joc de verificare inaintea turneului final al Campionatului European care va incepe la finalul acestei saptamani. Romania a terminat la egalitate (29-29) cu Germania, un rezultat bun, care ne da incredere, mai ales ca Florentin…

- Un sinod al episcopilor dedicat reformarii Bisericii Catolice va fi extins cu un an si va dura pana la sfarsitul anului 2024, a anuntat duminica papa Francisc, informeaza DPA. „Este necesar sa nu ne grabim”, a declarat suveranul pontif in fata credinciosilor reuniti in Piata Sfantul Petru din Roma,…

- Un sinod al episcopilor dedicat reformarii Bisericii Catolice va fi extins cu un an si va dura pana la sfarsitul anului 2024, a anuntat duminica papa Francisc, informeaza DPA. "Este necesar sa nu ne grabim", a declarat suveranul pontif in fata credinciosilor reuniti in Piata Sfantul Petru din Roma,…

- "Luam in serios amenintarile actuale si ne protejam", a declarat Nancy Faeser pentru un jurnal local, relateaza AFP, preluatd e Agerpres.Potrivit ministrului, unitatile de politie, in special elicoptere si fortele speciale maritime, dispun de "capacitati speciale pentru a interveni in situatii periculoase".Gazoductele…