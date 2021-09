Stiri pe aceeasi tema

- La funeraliile lui Jean-Paul Belmondo, unul dintre cei mai importanti actori francezi din ultimul secol, a participat un alt star al cinematografiei din Franta, bunul lui prieten Alain Delon. Sprijinit intr-un baston, a sosit vineri la biserica Saint-Germain-des-Pres din Paris, relateaza EFE. Alain…

- „Il iubim pentru ca el este ca noi”, a declarat, joi președintele francez Emmanuel Macron, prezent la ceremoniile funerare de la Domul Invalizilor din Paris, dedicate actorului Jean-Paul Belmondo, care a murit luni, pe 6 septembrie. Acest „ca noi” tulbura. Noi avem, in Romania, conducatori „ca noi”?Belmondo…

- La funeraliile lui Jean-Paul Belmondo, unul dintre cei mai importanti actori francezi din ultimul secol, participa un alt star al cinematografiei din Franta, bunul lui prieten Alain Delon, care, sprijinit intr-un baston, a sosit vineri la biserica Saint-Germain-des-Pres din Paris, relateaza EFE. Alain…

- Franța și-a luat ramas bun, joi, de unul dintre marii sai actori ai secolului trecut, Jean-Paul Belmondo, prin celebra coloana sonora a „The Professional”, un film de acțiune, in care regretatul interpret intruchipeaza curajul și bucuria de a trai, pentru

- Omagiu național in Franta in memoria actorului Jean-Paul Belmondo, care a murit luni, la varsta de 88 de ani. Evenimentul a avut loc la Domul Invalizilor din Paris, in prezenta familiei, a presedintelui francez Emmanuel Macron, a membrilor guvernului si a numeroase personalitati din

- Fara echipament de protecție și acompaniat de trei tineri, francezul Alain Robert, supranumit „Spiderman”, a fost arestat de polițiști, dupa ce s-a cațarat marți pe un turn din Paris, pentru „punerea in pericol a vieții altora”, relateaza Euronews , citata de Digi24. El spune ca a recurs la acest gest…

- Un omagiu national ii va fi adus actorului Jean-Paul Belmondo, joi, 9 septembrie, la Domul Invalizilor din Paris, a anuntat marti Palatul Elysees pentru AFP. Actorul francez, care a murit luni la varsta de 88 de ani in resedinta sa din Paris, era unul dintre cele mai populare staruri ale celei de-a…

- Jean-Paul Belmondo, unul dintre cei mai renumiți actori din Franța, a murit la varsta de 88 de ani.Vestea tragica a fost confirmata luni de avocatul sau, Michel Godest, scrie alephnews.ro.Actorul a murit la domiciliul sau din Paris. „Era foarte obosit de ceva vreme.