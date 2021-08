Stiri pe aceeasi tema

- Coșmarul incendiilor de vegetație ia din nou amploare in Turcia. Focarele s-au intensificat in mai multe stațiuni, iar turiștii și localnicii au fost, in unele cazuri, evacuați cu ajutorul barcilor. Așa s-a intamplat la Bodrum, dar probleme sunt din nou și in Manavgat, unde un cartier a fost evacuat.…

- Copilul erou din Harghita, care a sarit in flacari sa-și salveze bunicii, a ieșit din spital. Are arsuri pe fața și pe maini, dar starea lui este stabila, iar ranile se vor vindeca, spun medicii care l-au ingrijit. Mai greu ii va fi sa treaca peste pierderea bunicilor care l-au crescut. Copilul va locui…

- Intervenție a polițiștilor și pompierilor, sambata dimineața, la Giarmata. Aceștia au fost chemați dupa ce o mașina a fost distrusa de flacari. Incidentul s-a petrecut la finalul unei petreceri de botez.

- Politia din Istanbul a lansat gaze lacrimogene pentru a dispersa participanti la un mars Gay Pride, in centrul orasului, sambata, si a arestat persoane care incercau sa participe la acest eveniment interzis de catre autoritatile locale, relateaza Reuters, arata News.ro. Reuters TV a filmat…

- Italia și Austria se intalnesc astazi, de la ora 22:00, in cel de-al doilea meci din optimile de finala ale EURO 2020. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PRO TV. Vezi AICI programul complet al optimilor EURO 2020.Italia lui Roberto Mancini pare a fi o mașinarie…

- EURO 2020. Christian Eriksen (29 de ani) s-a prabușit pe gazon in minutul 41 al meciului Danemarca - Finlanda. Mijlocașul lui Inter nu a fost lovit de nimeni inainte. Acesta a ramas inconștient pe iarba și nu a mai putut respira. Medicii il resusciteaza in aceste momente. S-a apelat și la defibrilator.…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a anuntat, astazi, ca 16.500 spectatori vor putea asista la finala Ligii Campionilor, informeaza Agerpres . Ultimul act al celei mai importante competitii intercluburi va avea loc sambata, pe „Estadio do Dragao“ din Porto, intre Manchester City si Chelsea. UEFA a precizat…