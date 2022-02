Momente dramatice în KIEV! Militari ruși, uciși Noi imagini au aparut pe rețelele de socializare cu momentele dramatice de vineri dimineața de pe strazile Kievului. Forțele rusești au fost angajate in lupte și neutralizate in momentul cand au intrat in oraș, in timp ce un blindat rusesc trece peste o mașina civila in trafic. Ukrainian???????? soldiers ambush and take out Russian???????? soldiers in Kyiv today. #UKRAINE pic.twitter.com/bYXoqzNP1p — Ukraine Updates (@WW3updated) February 25, 2022 Imagine imediat dupa schimbul de focuri: Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

