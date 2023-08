Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 53 de ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a fost atacat de o ursoaica, miercuri dimineata. Anunțul vine de la ISU Buzau. Victima a fost preluata de paramedicii SMURD si transportata la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Buzau.

