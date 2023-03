Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Irina Fodor i-a anunțat pe concurenți cine a caștigat ultima imunitate din Columbia, echipele au avut de facut fața unei alte provocari. Au fost legați de scaune, in timp ce un alt participant punea pe ei gandaci sau viermi.

- In aceasta seara, Puya și Melinda au caștigat imunitatea și au reușit sa se salveze de la cursa pentru ultima șansa. Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au ajuns primii, iar nu au caștigat imunitatea, ci doar o noapte de cazare.

- Concurenții au aflat care sunt cele trei echipe care intra la cursa pentru ultima șansa, in funcție de clasament, dar și de votul colegilor, in ediția 24. Momentul a creat controverse printre echipe și a rupt alianțe.

- Momente de panica totala pentru iubita lui Catalin Scarlatescu. Actrița Doina Teodoru a marturisit ca a tras o spaima de toate zilele, fiind convinsa ca nu va scapa cu bine din experiența dificila de pe traseul America Express. In ediția de duminica, 19 februarie 2023, a competiției de la Antena 1,…

- Prima proba de la cursa pentru ultima șansa din Guatemala le-a dat mari batai de cap echipelor. Puya, Melinda, Andreea Balan, Andreea Antonescu, Jean și Dinu Gavril au ramas uimiți cand au vazut ce trebuie sa manance in ediția 20 din America Express, de pe 15 februarie 2023.

- Dupa un joc de amuleta desfașurat in hațișul junglei și caștigat de cuplul Puya – Melinda, aseara, la America Express, Irina Fodor a acordat ultima imunitate din Mexic. Fericiții caștigatori, care ajung astfel in Guatemala, sunt Catalin Bordea și Nelu Co

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au avut parte de un moment deloc placut, dupa ce șoferul s-a abatut de la drumul principal. Barbatul a facut o mica oprire și a mers pe un camp, ceea ce le-a de gandit celor doi.

- Duminica, 15 ianuarie, telespectatorii vor putea urmari premiera emisiunii America Express, de la ora 20:30, la Antena 1. Puya și Melina, soția lui, fac parte din distribuția concurenților din acest sezon. Prin ce provocari au trecut artistul și partenera lui de viața. Au trecut prin momente grele.…