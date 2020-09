Momentan nu te vei mai putea duce aici: Un renumit festival, anulat

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat recent decretele de chemare in țara a 12 ambasadori. Surpinzator, ambasadorul Romaniei in Germania, Emil Hurezeanu, nu se regasește printre cei care se vor intoarce acasa deși a trecut mai mult de patru ani de cand este la post. Numai ca, știindu-se ca Emil Hurezenu…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca batalia din campania electorala pentru alegerile locale este purtata impotriva a 28 de „baroni roșii”, a 1.600 de primari, „satrapi locali”, care au ținut populația sub amenințare „in stare de saracie”. In cadrul unei intalniri de campanie la care au participat…

- Peste 260 de romani care lucreaza la o fabrica de conserve din regiunea Dingolfing-Landau, Germania, au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Alți 206 muncitori romani au fost plasați in carantina, aceștia fiind considerați contacți direcți ai persoanelor infectate.Ministerul Afacerilor Externe…

- Germania extinde centrele de testare in aeroporturi. Ultimul deschis este la Hamburg, dupa cele deschise la Munchen, Frankfurt și Dusseldorf. In plus, a aparut și un TIR mobil unde se fac teste COVID-19, in regiunea Baden-Wurttemberg.

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, reacționeaza rapid la acuzațiile lansate de Iohannis. Dupa ce președintele a acuzat PSD ca a tergiversat legea carantinei, ceea ce a dus la creșterea cazurilor de COVID-19, in timp ce Guvernul ar fi acționat ireproșabil, Ciolacu il acuza pe Iohannis…

- ​Liderul social-democratilor germani la momentul reunificarii Germaniei, Hans-Jochen Vogel, care a fost de asemenea ministru al justitiei si candidat al Partidului Social-Democrat german (SPD) pentru postul de cancelar, a încetat din viata duminica la Munchen, la vârsta de 94 de ani, transmite…

- Anchetatorii au destructurat cea mai mare rețea criminala din Europa. Aproape 1.000 de suspecți au fost arestați intr-o operațiune de amploare. Poliția din mai multe țari europene a penetrat un sistem de comunicații criptat, folosit de organizațiile care se ocupau cu trafic de droguri, extorcare de…