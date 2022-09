Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat in Argentina pentru tentativa de asasinat, dupa ce a indreptat o arma spre vicepresedinta țarii, Cristina Kirchner, in timp ce aceasta saluta susținatorii adunați in fața casei ei, relateaza CNN. Președintele argentinian a condamnat incidentul, pe care l-a numit unul dintre…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a transmis, luni, intr-o conferința de presa, ca instituția pe care o conduce a inceput executarea silita a senatoarei Diana Șoșoaca care are un comportament tipic de rau-platnic: „inventeaza dusmani si lanseaza scenarii fanteziste ca cineva are ceva cu dumneaei”. Heiuș a precizat…

- O noua inregistrare video pe larg distribuita de mass-media rusa arata cum incearca Rusia sa-i atraga pe straini in țara, promițand, printre altele femei frumoase, vodca și gaz ieftin. Jurnalista Fatima Tlis de la VOA News, cea care a descoperit videoclipul de promovare și l-a redistribuit pe Twitter,…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a anuntat, miercuri, ca intentioneaza sa discute in curand cu omologul sau rus, Serghei Lavrov. Aceasta ar urma sa fie prima conversație oficiala intre SUA și Rusia de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, la sfarșitul lunii februarie. Aceasta conversatie…

- Avionul cu fuzelaj ingust C919 din China, conceput pentru a concura duopolul Airbus-Boeing, se apropie de certificare, in conditiile in care avioanele de testare au finalizat toate sarcinile de zbor, transmite Reuters, citat de News.ro. Producatorul de stat Commercial Aircraft Corp of China a anuntat…

- Patriarhul Chriil al Rusiei a avut parte de un moment penibil in timpul unei slujbe religioase. Intr-un moment de neatenție, a alunecat și a cazut pe spate. Imediat a fost ajutat de colaboratori, iar televiziunea care transmitea evenimentul a schimbat cadrul. Patriarhul rus sfintea o biserica in orasul…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, sustine ca se incearca transformarea Republicii Moldova in „a doua Ucraina”, relateaza deschide.md. „Desigur, din R.Moldova se incearca clar sa se faca a doua Ucraina… Asemenea abordare din partea actualei conduceri a Moldovei este foarte semnificativa…

- Șeful DIICOT va fi chemat in Parlament pentru a oferi explicații dupa ce un tanar a murit și alți 17 au ajuns la spital din cauza consumului de droguri in timpul Festivalului SAGA din București, organizat in weekendul 4-5 iunie. Cererea a fost depusa, marți, la Comisia de Aparare. „Poliția și jandarmeria…