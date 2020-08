Stiri pe aceeasi tema

- Diferența regala care a determinat ducele și ducesa de Sussex sa paraseasca Marea Britanie și sa se retraga de la indatoririle regale a inceput dupa ce prințul William ar fi declarat ca fratele sau a fost „orbit” de pofta in graba sa se casatoreasca cu Meghan Markle. Prințul Harry s-ar fi simțit jignit,…

- Kate Middleton a facut publice cateva fotografii pe care le-a realizat cu ocazia Zilei Tatalui. In imagini apar cei trei copii ai ei, Prinții George și Prințesa Charlotte, impreuna cu tatal lor, Prințul William. Pozele au fost facute publice cu ocazia zilei de naștere a lui William, care duminica a…

- Meghan Markle și Prințul Harry se implica in mișcarea #blacklivesmatter. Ce se intampla in familia regala și cum arata acum protestele care au revenit in prim-plan dupa uciderea lui George Floyd de catre un polițist din Minneapolis? Meghan Markle și Prințul Harry, ambasarori ai mișcarii BLM Ducii de…

- Meghan, ducesa de Sussex si sotia printului Harry al Marii Britanii, a vorbit despre moartea lui George Floyd, afro-americanul care a decedat saptamana trecuta in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis.