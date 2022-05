Stiri pe aceeasi tema

- Foarte multe femei tinere iși doresc sa se marite cu un fotbalist. Faima și banii fotbaliștilor le atrag pe unele femei mai ceva ca un magnet. Fosta iubita a unui fotbalist din Romania spune ca nu este chiar atat de ușor sa fii iubita unui fotbalist și ca trebuie sa indeplinești anumite cerințe. Din…

- Copilul de trei ani era cazat impreuna ca parinții sai la un hotel din Targoviște, iar intr-un moment de neatenție a cazut de la fereastra camerei situata la etajul trei al cladirii, potrivit ziarului local Incomod Media . Politistii fac cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat. Incidentul a avut…

- Un barbat din Bucuresti fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a intrat in locuinta unei femei si i-a cerut 50.000 de lei, iar cand aceasta a afirmat ca nu detine aceasta suma a fortat-o sa aplice pentru un credit online. Barbatul a amenintat ca isi va face rau daca nu primeste banii.

- O femeie in varsta de 43 de ani a fost atacata de o haita de aproximativ 20 de caini, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. In timp ce se afla pe podul "La Roșu", de pe Lacul Morii, femeia a fost atacata de o haita de aproximativ 20 de caini fara stapan.Potrivit primelor informații, femeia…

- Vineri, 18 martie, polițiștii baimareni au identificat o femeie de 35 de ani, aceasta fiind banuita de comiterea unei fapte de furt. In fapt, la data de 14 martie, la ora 17.11, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare au fost sesizați de catre un barbat, prin plangere, cu privire la…

- In 10 martie 2022, la Bucuresti a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Uniunii Consulilor Onorifici din Romania, si totodata intalnirea cu membrii Academiei Romane, precum si cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei. Adunarea a fost precedata de vizita de anvergura efectuata la…

- Moment șocant in Consiliul Local Bacau, acolo unde proaspatul cetațean de onoare al municipiului, Constantin Calin, a rostit un discurs presarat cu remarci anti-ucrainene. Mai mulți consilieri s-au simțit stanjeniți, menționand chiar ca nu ar mai fi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat luni ca autoritațile romane au inchis mai multe site-uri de propaganda rusa, printre care și mai multe versiuni ale site-ului Sputnik. De asemenea, Carbunaru a spus ca toți operatorii de cablu au eliminat postul Russia Today din grila. Lista…