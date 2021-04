Moment istoric - Prima femeie astronaut din EAU

Stiri pe aceeasi tema

- Moment istoric in fotbalul englez! Rebecca Welch a devenit prima femeie care a arbitrat un meci din fotbalul masculin profesionist. Aceasta a fost centralul partidei Harrogate - Port Vale, desfașurat in liga a patra valorica din Anglia.

- Un nou moment special pentru Catalin Hildan jr, nepotul „Unicului Capitan”. Aparatorul de 17 ani a debutat in aceasta seara la seniori, mai exact la Dinamo 2, in meciul cu Concordia Chiajna 2 (5-0), contand pentru etapa a 14-a a Ligii 3. Tanarul fotbalist a fost introdus in minutul 59 și a jucat pe…

- Politia newyorkeza (NYPD) a postat pe Twitter o inregistrare video care surprinde un barbat care loveste puternic o femeie de origine asiatica, in centrul Manhattanului, si a emis un mandat de cautare, in urma acestui incident, ultimul dintr-o serie de violente antiasistice, care inflameaza Statele…

- Numarul persoanelor vaccinate a depasit sambata numarul celor infectate cu virusul SARS-CoV-2, anunta Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-COVID. „Este o zi importanta pentru Romania. Astazi, la ora 13.00, numarul persoanelor vaccinate a depasit numarul…

- Moment istoric in contextul pandemic! Organizația Mondiala a Sanatații a facut anunțul. Ce se intampla in plina criza sanitara? Cifrele spun totul și sunt o reala incurajare pentru autoritați și populație. Moment istoric in pandemie. Anunțul oficial al OMS Sistemele sanitare naționale au administrat…

- Jean Castex, pe Twitter: "Tuturor lucratorilor din domeniul sanitar, tuturor reprezentantilor nostri, intregului personal si agentilor din prefecturi, din agentiile pentru sanatate si din institutiile sanitare, tuturor celor care si-au unit fortele in aceasta campanie exceptionala de vaccinare: Va multumesc!"Conform…

- CHIȘINAU, 17 ian – Sputnik. Ambasadorul Federației Ruse in Emiratele Arabe Unite, Serghei Kuznețov, a murit la varsta de 67 de ani, anunța ambasada Rusiei in EAU, relateaza RIA Novosti. ”Ambasada este profund indurerata de moartea prematura a lui Serghei Nikolaevici Kuznețov, ambasador extraordinar…

- O femeie, Kaja Kallas, in varsta de 43 de ani, a fost desemnata - pentru prima oara - sa formeze un guvern in Estonia, in urma demisiei lui Juri Ratas, relateaza Euronews. Juri Ratas a demisionat miercuri, in urma deschiderii unei anchete de coruptie impotriva formatiunii sale, Partidului…