Stiri pe aceeasi tema

- Grand Palais Ephemere din Paris gazduieste sambata si duminica primul festival de realitate augmentata organizat vreodata, in cadrul caruia opere in miscare si virtuale pot fi urmarite prin intermediul celui de-al ''treilea ochi'' - ecranul unei tablete sau al unui smartphone, informeaza…

- Naționala Germaniei isi va incepe evolutia la Euro 2020 cu un meci de gala. "Die Mannschaft" va infrunta campioana mondiala Franța pe "Allianz Arena" din Munchen. Fotbaliștii germani iși respecta adversarul, dar vor sa inceapa in forța turneul.

- Pentru a treia oara de la debutul erei industriale, producția mondiala de plastic a scazut cu 0,3% in 2020, din cauza crizei de sanatate. Este pentru prima data cand a inregistrat un scor negativ de la criza economica din 2008. In Europa au iesit de pe portile uzinelor 55 de milioane de tone de plastic,…

- Organizatorii turneului de la Roland Garros au fost însa nevoiți sa întrerupa disputa dintre Novak Djokovic și Matteo Berrettini pentru ca spectatorii au refuzat sa paraseasca arena la ora 23:00, ora dupa care circulația persoanelor este interzisa în Franța din cauza pandemiei de coronavirus…

- Cu 62 din 84 de voturi, majoritatea parlamentarilor a votat in favoarea initiativei de creare a unei legi prin care sa fie adoptat oficial bitcoin, in pofida temerilor privind impactul deciziei asupra negocierilor cu Fondul Monetar International. Bukele sustine ca utilizarea criptomonedei ii va ajuta…

- Presedinta Muzeului d'Orsay din Paris, Laurence des Cars, a fost aleasa sa-l inlocuiasca pe Jean-Luc Martinez de la 1 septembrie in fruntea muzeului Luvru pe care acesta il conducea din 2013, a informat miercuri presedintia Republicii, confirmand o informatie difuzata la postul de radio France Inter,…

- ”Chasse Noir” este numele lucrarii compusa de Dinah Bianchi (SUA) și care va fi interpretata in premiera mondiala absoluta joi, 27 mai 2021 la Filarmonica de Stat Sibiu. Muzicienii sibieni vor fi conduși de la pupitrul dirijoral de Romeo Rimbu. Bucurați-va de muzica!

- Virginia, care detine recordul la numarul de executii pe teritoriul SUA, a devenit miercuri primul stat din fostul Sud segregationist care a abolit pedeapsa cu moartea, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Astazi nu exista loc pentru pedeapsa cu moartea in acest stat, in sud si in aceasta tara", a…