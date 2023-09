Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de maine, 19 septembrie, 2023, compania Transgaz Romania, prin subsidiara sa din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz, incepe sa opereze Sistemul Național de Transport Gaze din Republica Moldova, inclusiv in regiunea transnistreana.

- Belgia are, incepand de miercuri, ambasada in Republica Moldova. Misiunea a fost inaugurata la Chisinau, in prezenta sefei diplomatiei belgiene, Hadja Lahbib, si a omologului sau moldovean Nicu Popescu, informeaza MOLDPRES si Radio Chisinau, preluate de Agerpres.

- Trecerea rețelelor de transport a gazelor in gestiunea Vestmoldtransgaz arata lumii ca Republica Moldova nu poate gestiona nimic. Astfel comenteaza fostul premier Ion Chicu decizia autoritaților de a oferi rețelele de transport a gazelor in gestiunea unei companii ce aparține Transgaz Romania și BERD.…

- Retelele de transport al gazelor din Republica Moldova vor fi operate de catre Vestmoldtransgaz, detinuta de Transgaz Romania si BERD. Guvernul Republicii Moldova a anuntat ca decizia in acest sens a fost aprobata in cadrul sedintei Comisiei pentru Situatii Exceptionale (CSE), iar presa de la Chisinau…

- Transgaz, compania deținuta majoritar de statul roman, va opera transportul gazelor naturale din Republica Moldova, incepand cu 19 septembrie. Contractul este semnat pe 5 ani intre subsidiara Transgaz – Vestmoldtransgaz și Moldovatransgaz. Transgaz preia operarea, exploatarea, repartizarea și transportul…

- Transgaz, prin Vestmoldtransgaz, preia operarea SNT din Republica Moldova. Transgaz, compania condusa de catre Ion Sterian, a transmis, in 4 septembrie, urmatorul comunicat de presa, pe care-l redam integral in cele ce urmeaza: „Astazi, SNTGN TRANSGAZ SA, prin subsidiara sa din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz…

- Operatorul național de transport al gazelor naturale din Romania, Transgaz, prin filiala sa de peste Prut, este pe ultima suta de metri pana la preluarea integrala a acestor operațiuni in Republica Moldova, inclusiv in regiunea separatista Transnistria, conform declarațiilor directorului general al…

- Secretarul de stat, Adrian Dupu, a fost primit astazi de Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Cu aceasta ocazie, s-a semnat impreuna cu Preafericitul Parinte Patriarh un Protocol de cooperare intre Patriarhia Romana și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.…