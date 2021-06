Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Recuperare din Iasi, reorganizeaza, incepand de astazi, fluxurile medicale dupa ce ieri, a fost externat ultimul pacient infectat cu virusul Sars CoV2. Managerul unitatii medicale, Carmen Cumpat, a declarat ca 80 la suta din capacitatea spitalului va fi rezervata pacientilor obisnuiti, iar…

- Totuși, chiar daca s-au scos multe restricții, spre deosebire de Scotia, Tara Galilor si Anglia, distantarea sociala ramane in vigoare in Irlanda de Nord. Aceasta inseamna ca oamenii nu au voie inca sa se imbratiseze cu prietenii apropiati sau rudele. Dar, cel mai important, barurile, restaurantele…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost spitalizat din nou, marti, in vederea tratarii unor sechele covid-19, la doar zece zile dupa ce a fost externat din acelasi spital, anunta anturajul sau, relateaza AFP, arata News.ro. Silvio Berlusconi, in varsta de 84 de ani, a fost internat…

- Primarul comunei brailene Viziru a murit miercuri dimineața la Spitalul Județean de Urgența Braila. El fusese internat in urma cu trei saptamani deoarece se infectase cu virusul SARS CoV 2, informeaza Mediafax. Dima Priceputu (PSD) este la al treilea mandat de primar in fruntrea comunei Viziru.…

- Un pacient cu COVID-19, internat in pavilionul vechi al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra Neamt, a murit, marti dupa-amiaza, dupa ce a sarit de la etajul al treilea al cladirii, informeaza Agerpres. „Pacientul era internat cu COVID-19 in sectia de paliative din pavilionul vechi al spitalului.…

- Un hunedorean de 28 de ani, internat cu COVID la Spitalul Judetean Arad, s-a spanzurat in cursul zilei de duminica, informeaza publicatia locala Arad Online. Tanarul de 28 de ani din Hunedoara si-a pus capat zilelor in toaleta secției COVID din Spitalul Judetean Arad. In jurul orei 05.00 dimineata a…

- Azi, 28 martie 2021, Constantin Simirad, fostul primar al Iasiului, a decedat. Acesta era internat in spital ndash; Sectia COVID.Simirad ndash; nascut la data de 13 mai 1941, in Botosani a fost un politician roman, membru al Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fost presedinte al Consiliului…

- Deputatul Sergiu Sirbu a fost internat in Secția de Terapie Intensiva dupa ce s-a infectat cu noul tip de coronavirus. Soția deputatului, Ina Sirbu, a anunțat ca starea acestuia este grava, dar stabila.