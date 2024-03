Moment istoric în Grecia: Prima căsătorie între persoane de acelaşi sex a avut loc sub protecţia poliţiei Prima casatorie intre persoane de acelasi sex a avut loc in weekend in Grecia sub protectia politiei, iar luni politia a anuntat ca cuplul a primit "amenintari", relateaza AFP, potrivit news.ro. "Casatoria noastra, care a avut loc in prezenta celor trei copii ai nostri, s-a desfasurat fara teama sau stres, asa cum ar trebui", a scris cuplul proaspat casatorit intr-o scrisoare publicata de politie pe X. Cuplul, care a declarat ca a primit "amenintari la adresa sigurantei" sale, a00 multumit politiei pentru ajutorul acordat "in timpul si dupa ceremonie", potrivit comunicatului politiei. La… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

