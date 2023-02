Stiri pe aceeasi tema

- Este o femeie implinita, traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de soțul ei și, in plus de asta, are o fetița minunata, pe Zenaida, de doar patru anișori. Este clar ca Adelinei Pestrițu nu ii lipsește chiar nimic, așa ca ce și-ar mai putea dori drept cadou de ziua ei? Ei bine, din moment ce sta…

- Agentia Nationala de Integritatea a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in legatura cu trei “incidente de integritate” pe care le-ar fi comis Alin Nica, presedintele CJ Timis si al PNL Timis. Faptele nu sunt noi, fiind datate de cand actualul presedinte al Consiliului Judetean…

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, 73 de ani, a fost protagonistul unui moment inedit vineri seara, 13 ianuarie, in direct la Antena 3, noteaza libertatea.ro. Sunat de postul TV, pe transmisiunea in direct s-a auzit un respirat greu și un sforait.

- Parlamentul European a anuntat luni ca a initiat o procedura de urgenta, in urma unei cereri formulate de justitia belgiana, pentru ridicarea imunitatii a doi eurodeputati in cadrul anchetei de coruptie privind presupuse sume de bani oferite de Qatar unor oficiali si functionari europeni, transmit agentiile…

- Treisprezece pui de panda urias nascuti in 2022 au fost prezentati public joi la Chengdu, capitala provinciei Sichuan din sud-vestul Chinei. Puii care nu sunt deloc mici și-au salutat fanii inainte de Anul Nou, relateaza agentia Xinhua, citata de Agerpres. Cel mai mic cantarește 6 kilograme, iar cel…

- Imaginile video in care preotul Calistrat Chifan lovește cu brutalitate o femeie chiar in curtea manastirii Vladiceni din județul Iași au facut inconjurul internetului și au strarnit nenumarate reacții din partea romanilor.

- Ministerul Justiției saluta publicarea acestui raport elaborat de Comisia Europeana pe baza contribuției naționale și a consultarilor din teren cu instituțiile și asociațiile profesionale relevante din sistemul judiciar, transmite MJ, intr-un comunicat.

- DNA a anunțat ca procurorii din cadrul Serviciul teritorial Timișoara „au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Dascalu Florea, la data faptelor director al Direcției de Intreținere Drumuri Naționale și Autostrazi din cadrul Companiei Naționale de Administrare a…