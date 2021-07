Moment impresionant: Festivalul de film de la Cannes a fost reluat

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ce participa Romania la Festivalul de Film de la Cannes 2021 Ieri a debutat cea de-a 74-a editie a prestigiosului Festival de Film de la Cannes. Și de data aceasta, țara noastra este reprezentata de cateva producții cinematografice. In competiția Un Certain Regarde regasim „La civil”, producție semnata…

- Ajuns la cea de-a 74-a ediție, Festivalul de film de la Cannes iși deschide in aceasta seara porțile și iși primește vedetele pe covorul roșu. 120 de filme vor fi proiectate pe Croazeta, dintre care 24 de producții sunt in competitia oficiala . Anulat in 2020 din cauza pandemiei de COVID și programat…

- Astazi incepe Festivalul de Film de la Cannes 2021, cel mai respectabil festival de film din lume. Mutat din ”tradiționala” luna mai in iunie, cea de-a 74 ediție a manifestarii ce se va incheia pe 17 iulie a.c. cu o fastuoasa gala. Lungmetraje semnate de Wes Anderson, Asghar Farhadi, Jacques Audiard,…

- Romania are inscrise patru filme in acest an, in secțiunile Quinzaine des Realisateurs, și Semaine de la Critique, printre acestea aflandu-se și ”Intregalde” o poveste inedita filmata pe drumurile neasfaltate in zona localitații Intregalde din județul Alba. Filmul „Intregalde” realizat de Radu Muntean…

- Ediția din 2021 a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) va cuprinde un maraton de filme romanesti, dar si un record de filme in premiera mondiala, dupa cum anunța organizatorii festivalului. „Filmul romanesc este ‘regina balului’ la cea de-a 20-a editie a Festivalului International…

