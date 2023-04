Stiri pe aceeasi tema

- Andrey Rublev și Holger Rune, jucatori din Top 10 ATP cu unele dintre cele mai puternice lovituri din circuit, vor incerca sa se impuna duminica pentru a cuceri trofeul lin finala primul eveniment ATP Masters 1000 pe zgura al sezonului, de la Monte Carlo.

- Jucatorii de tenis Holger Rune (Norvegia, 9 ATP, favorit nr. 6) si Andrei Rublev (Rusia, 6 ATP, favorit nr. 5) vor disputa duminica finala turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Italianul Jannik Sinner il va infrunta pe danezul Holger Rune, in semifinalele turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro, dupa victoriile obtinute vineri, in sferturile de finala, potrivit Agerpres.Sinner, numarul opt mondial, a dispus cu…

- Rusul Daniil Medvedev (27 de ani, 5 ATP) a fost un car de nervi in timpul meciului pierdut contra danezului Holger Rune (19 ani, 9 ATP), scor 3-6, 4-6, in „sferturile” turneului de la Monte Carlo. In penultimul act de la Monte Carlo, Rune il va infrunta pe Jannick Sinner. In cealalta semifinala vor…

- Matteo Berrettini trebuia sa joace impotriva lui Holger Rune in optimile turneului de la Monte Carlo, dar italianul s-a accidentat in timpul partidei de miercuri și a fost nevoit sa se retraga din competiția de categorie „ATP Masters 1000”.

- Tenismanul danez Holger Rune (numarul 9 mondial) l-a invins pe austriacul Dominic Thiem (106 ATP), cu 6-2, 6-4, miercuri, in runda a doua a turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro.Rune (19 ani) va juca in optimi contra italianului Matteo Berrettini…

- Novak Djokovic, principalul favorit castigarea Masters-ului de la Monte Carlo, s-a calificat in optimile de finala ale turneului dupa ce l-a invins pe ocupatul locului 198 ATP, rusul Ivan Gakhov.

- Holger Rune a fost aproape de calificarea in semifinalele Australian Open 2023, dar nu a inchis la timp partida cu Andrey Rublev (a ratat și doua mingi de meci) și rusul a reușit sa revina spectaculos. Patrick Mouratoglou, care a pregatit-o anul trecut pe Simona Halep, a vorbit despre infrangerea suferita…