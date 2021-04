Pe 13 aprilie s-au implinit 78 de ani de la nasterea profesorului si scriitorului Tudor Danes. El s-a nascut in 13 aprilie 1943 in Caineni (jud. Valcea). A urmat liceul la Huedin si Facultatea de Istorie-filozofie, sectia psihopedagogie, la Cluj Napoca. Activitatea didactica si-a inceput-o in Carei la Scoala de surzi, unde a functionat ca profesor-psiholog in perioada 1966-1970. In acelasi an si-a inceput cariera de ziarist la Cronica Satmareana, lucrand aici pana in 1974, cand si-a reluat cariera didactica la Scoala Generala pentru surzi Satu Mare. A facut parte din colectivul de redactie al…