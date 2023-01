Moleşeala de după sărbători Vreau sa va vorbesc doar despre somnolenta in care zace, intre anumite ore, casa noastra. Dupa cum v-am spus, pisicile dorm, nu mai incapi in pat de ele. Sunt sufletul Cristinei. Un suflet cald ce se revarsa peste tot locul. (...) E ca in Oblomov sau in Walt Disney. Toate lucrurile sforaie si casca. (...) E un cascat enorm, o somnolenta molipsitoare, o moleseala dulce ce vine din launtrul nostru si cuprinde incetul cu incetul tot cosmosul din noi si din afara noastra. Ne aflam sub vraja pisicilor si a somnului. Dupa sarbatorile de iarna, in casa noastra domneste o atmosfera oblomoviana. Jos, la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

