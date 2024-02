Premiera ”Sleeping Dogs”, cu Russell Crowe, o superproducție după o carte a unui român. A fost consilierul lui Adrian Năstase! Peste cateva zile, in Statele Unite, va avea loc premiera superproducției cinematografice ”Sleeping Dogs”. Interesant este ca filmul hollywoodian este bazat pe cartea scriitorului și ziaristului roman Eugen Ovidiu Chirovici. Este vorba de romanul ”The Book of Mirrors” (”Cartea oglinzilor”), scris in perioada cand romanul a locuit in Marea Britanie. O carte ce a luat cu asalt piața internaționala, dar pe care autorul s-a chinuit destul de mult sa o publice. Timp de un an a oferit manuscrisul la aproape 100 de agenții literare americane, acesta fiind refuzat fara motivație. Cartea a fost publicata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Filmul „Sleeping Dogs", un film cu caștigatorul Oscar-ului Russell Crowe, bazat pe o carte a autorului roman Eugen Ovidiu Chirovici, urmeaza sa fie lansat in cinematografele din SUA pe 22 martie 2024, transmite, miercuri, Ambasada SUA la București. Filmul „Sleeping Dogs" urmarește povestea unui fost…

