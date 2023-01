Award of excellence for Timisoara National Opera

The Romanian National Opera in Timisoara (ONRT) was recently awarded the Award of Excellence for the anniversary show "Aida" - 75, in the category "Anniversary event of the year 2022", in the first edition of the MUSICRIT Awards Gala.