- Ecaterina Casinge, șefa de cabinetului a președintelui Republicii Moldova Maia Sandu, a fost numita purtatoare de cuvant a lui Charles Michel, președintele Consiliului European (CE), potrivit unui comunicat al instituției. Ecaterina Casinge, o influenta membra a administrației prezidențiale de la Chișinau,…

- Europarlamentarul roman, Siegfried Muresan, a anunțat astazi ca a votat cu larga majoritate in plenul Parlamentului European (PE) – 577 de voturi „pentru”, 36 „impotriva” si 18 abtineri – regulamentul care prelungeste cu un an masura de suspendare a taxelor si cotelor de import aplicabile produselor…

- Adunarea “Moldova Europeana” va fi o ocazie de a arata intregii Europe ca oamenii din Republica Moldova doresc integrarea europeana, a declarat intr-un interviu pentru Radio Chișinau președintele Delegației Parlamentului European la Comisia parlamentara de asociere UE-Moldova, eurodeputatul Siegfried…

- In aceasta saptamana se negociaza un nou sprijin pentru Republica Moldova. Discutiile au loc la Casa Alba, la Trezoreria Statelor Unite ale Americii. Despre asta a anuntat eurodeputatul roman, Siegfried Muresan.

- Presedinta Maia Sandu a publicat sambata un videoclip in care invita cetatenii sa participe la Adunarea „Moldova Europeana", care va avea loc pe 21 mai, in Piata Marii Adunari Nationale, scopul fiind de a transmite mesajul ca moldovenii isi vad viitorul in UE, in conditiile in care Chisinaul si-ar dori…

- Vladimir Putin a transmis mesaje de felicitare cu prilejul zilei de 9 mai - cand Rusia sarbatorește victoria impotriva Germaniei naziste - catre opt lideri de foste republici sovietice și doi lideri separatiști. Republica Moldova, Georgia, Ucraina și statele baltice nu au fost menționate.

- Sfarșit cumplit pentru un barbat de 92 de ani. Acesta a murit dupa ce o mașina l-a lovit pe o centura de langa Budapesta. Șoferul a fugit de la locul accidentului, iar trupul victimei a fost lovit in continuare de alți șoferi grabiți. Un roman in varsta de 92 de ani a murit pe centura M0 din jurul Budapestei.…

- Comisia pentru bugete a Parlamentului European a aprobat luni seara acordarea a 145 de milioane de euro sub forma de asistența macrofinanciara Republicii Moldova fara sa mai aduca amendamente, respectand astfel solicitarea europarlamentarului Siegfried Mureșan care a cerut ca procedurile in cazul acestui…