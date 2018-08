Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii care au planificat sa revina duminica din Bulgaria sau Grecia și sa traverseze hotarul pe la punctul de trecere romano-bulgar Ruse, trebuie sa știe despre modificarile pe care le anunța autoritațile de la Sofia și București.

- Accident cumplit in Bulgaria, in urma caruia, un roman a murit, sotia si copilul lui sunt in coma. 4 autoturisme și un tir au fost implicate in accident. In autoturisme erau cinci familii de romani, toate din orasul oltean Bals și mergeeau in vacanța in Grecia. Patru autoturisme dintr-o coloana de cinci,…

- Directorul General al Transgaz, Ion Sterian, aflat in aceste zile la Reuniunea Ministeriala de la Sofia a CESEC ndash; Central and South Eastern Europe Gas Connectivity Group a avut, in marja reuniunii, o intalnire cu semnatarii memorandumului pentru coridorul vertical de transport al gazelor din Grecia…

- Bulgaria, Grecia si Serbia doresc sa dezvolte un proiect inedit care sa ajute trecerea de la masinile clasice la cele complet autonome. Astfel, cele trei tari au semnat o scrisoare de intentie privind crearea unui culoar comun de testare a tehnologiei 5G si a masinilor autonome. Acest culoar ar putea…

- Moldovenii se vor putea angaja legal in Bulgaria. Un acord in acest sens a fost semnat astazi la Sofia de catre ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari si ministrul Muncii și Politicii Sociale din Bulgaria, Biser Petkov.

- Moldova si Bulgaria vor semna un acord care prevede angajarea legala a cetatenilor ambelor state pe teritoriile lor. Proiectul documentului va fi examinat astazi la Guvern.Autoritatile de la Chisinau si Sofia vor sa diminueze astfel fenomenul migratiei ilegale.

- Ambasada Romaniei la Sofia anunta ca urmarește indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs la data de 7 iunie 2018, in apropierea localitații Vidin, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, avand la bord 48 de pasageri.Romanii se intorceau dintr-o vacanta…

- Grecia, Bulgaria si Turcia raman in continuare destinațiile preferate ale moldovenilor pentru odihna de vara. Desi anul acesta costul foilor de odihna in Bulgaria si Turcia au crescut cu 10 la suta, acest lucru nu i-a speriat pe turisti, iar agentiile nu duc lipsa de clienți.