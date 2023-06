Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfirșit pentru telespectatori! Aceștia au aflat cine e marele ciștigator al sezonului 11 Chefi la cuțite. Nina Hariton, concurenta din echipa roșie condusa de chef Sorin Bontea, pleaca acasa cu premiul. Sezonul 11 din Chefi la cuțite a adus pe micile ecrane ale publicului momente spectaculoase,…

- Au ieșit scantei in bucatarie, dupa ce Nina Hariton a vazut ce faceau rivalii sai. Finalista lui chef Sorin Bontea nu s-a mai putut abține și a „explodat”, chiar in Finala sezonului 11 Chefi la cuțite. De asemenea, chef Catalin Scarlatescu a avut o reacție dura fața de Paul Tudosescu (Pablo).

- Ieri seara, amuleta folosita de Sorin Bontea in bucataria Chefi la cuțite a creat un adevarat spectacol, in care momentele tensionate s-au impletit cu cele pline de umor. Hotarat sa caștige un nou battle, Chef Bontea a mai dat o lovitura la bancurile de l

- In ediția din urma cu o seara, chef Sorin Bontea i-a oferit prima tunica concurentei venita tocmai din Burundi. Diane Inamahoro este stabilita de mai mulți ani in Romania, unde a descoperit și pasiunea pentru bucatarie. Concurenta este casatorita cu un roman pe nume Ștefan, despre care a vorbit in cadrul…

- Catalin Chirila este unul dintre campionii mondiali ai Romaniei, la canoe. Sportivul a venit la Chefi la cuțite și le-a facut o surpriza de prorpoții juraților, insa mai ales lui Sorin Bontea, care l-a recunoscut din primele secunde in care a pașit in fața lor. Campionul a gatit un preparat tradișional,…

- Chefi la cuțite și Super Neatza cu Razvan și Dani te invita la masa! Participa la concurs și poți caștiga kit-uri de gatit marca show-ului, dar și posibilitatea de a fi unul din degustatorii celei mai iubite emisiuni de cooking de la noi din țara. Iata ce trebuie sa faci.

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena culinara intra un al patrulea Chef, care va…