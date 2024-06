Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion este de acord cu publicul care l-a huiduit pe Babasha la concertul trupei Coldplay. In exclusivitate pentru Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1, prezentatorul emisiunii a vorbit despre toata situația de la acest concert mare de pe Arena Naționala din București. Iata ce a declarat el!

- In exclusivitate la Neatza cu Razvan și Dani, Florin Ristei a vorbit despre parerea pe care o are cu privire la faptul ca Babasha a fost huiduit la concertul Coldplay. Iata in ce „tabara” se afla artistul!

- Artistul roman care a fost invitat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, sa cante pe scena de pe Arena Naționala in timpul concertului sau a explicat pe rețelele de socializare cum a ajuns solistul trupei britanice sa il invite pe scena. Momentul a fost huiduit de o parte din cei prezenți. In prima…

- Fanii trupei Coldplay, care au participat la concertul de aseara, de pe Arena Nationala, au avut parte de un moment neasteptat. Pe scena a fost invitat manelistul Babasha, sa cante o piesa, acompaniat de Chris Martin la clape, spre dezgustul unora dintre spectatori, care au inceput sa huiduie.In timpul…

- Huiduieli la concertul Coldplay și valuri de critici online din cauza acestui moment! VIDEO Miercuri seara, Arena Naționala a fost plina! 50.000 de spectatori au luat parte la concertul trupei Coldplay. La un moment dat, evenimentul a luat o intorsatura neașteptata. Chris Martin, liderul formației,…

- Solistul trupei de rock Vița de Vie, Adrian Despot, l-a felicitat pe Babasha pentru ca a facut fața valului de huiduieli de pe Arena Naționala in momentul in care a fost chemat de Chris Martin sa cante la concertul Coldplay de la București.

- Miercuri seara, fanii trupei Coldplay au avut parte de o surprzia uriașa pe „Arena Naționala”. Trupa britanica de rock alternativ a adus pe scena un cantareț de manele, Babasha, care a interpretat piesa „Nu te lasa mama ta?”. Prezența lui Babasha a fost intampinata cu fluieraturi și huiduieli din partea…

- Trupa rock Coldplay a ajuns in Romania de marti si, imediat ce a aterizat, a luat la pas Centrul Vechi al Capitalei. Miercuri, cu cateva ore inaintea concertului atat de asteptat pe care il va sustine la Arena Nationala, solistul Chris Martin a fost vazut la plimbare prin Cismigiu.