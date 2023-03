Stiri pe aceeasi tema

- Prim-minsitrul Dorin Recean, alaturi de mai mulți prim-miniștri europeni, au venit cu o scrisoare deschisa catre marile companii IT, administratoare de rețele de socializare. Oficialii cer administratorilor de rețele sa-i sprijine in lupta cu dezinformarea și manipularea, in contextul razboiului dus…

- Directorii financiari din Europa Centrala și de Est se așteapta la o perspectiva economica negativa pentru 2023, arata un studiu al Deloitte. Studiul legat de tendintele acestora a fost realizat in perioada octombrie-decembrie 2022 in randul reprezentanților a 15 state: Albania, Bulgaria, Bosnia și…

- In februarie, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost Ungaria (25,8%), Letonia (20,1%), Cehia (18,4%), Estonia (17,8%), Polonia si Lituania (ambele cu 17,2%), Slovacia (15,4%), Bulgaria (13,7%) si Romania (13,4%, similar cu nivelul din ianuarie). La polul opus, tarile membre…

- Președintele Klaus Iohannis o primește astazi, de la ora 14.00, la Palatul Cotroceni pe Maia Sandu. Intalnirea vine la o zi dupa ce președintele și-a reiterat sprinjinul pentru țara vecina, vizata de planuri de destabilizare de la Kremlin.Potrivit Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis și Maia…

- Președintele american Joe Biden se va intalni miercuri la Varșovia cu liderii de pe flancul estic al NATO, inclusiv președintele roman Klaus Iohannis, pentru a-și arata sprijinul pentru securitatea lor, dupa ce Vladimir Putin a anunțat marți ca suspenda participarea Rusiei la un tratat de referința…

- Președintele american Joe Biden susține astazi, 21 februarie, de la 18:40, un discurs in Polonia pentru a marca implinirea unui an de la declanșarea razboiului de catre Vladimir Putin impotriva Ucrainei. Inainte de acest eveniment, liderul de la Casa Alba a discutat cu liderii de pe flancul estic al…

- In aceasta perioada, evolueaza pesta porcina africana, in: Germania, Cehia, Polonia, Romania, Lituania, Ungaria, Estonia, Italia, Bulgaria, Moldova, Slovacia, Letonia. “Atenționam toți crescatorii de pasari din județ, atat cei care dețin exploatații profesionale avicole cat și crescatorii de pasari…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit in decembrie, in linie cu estimarile analistilor, a confirmat miercuri Eurostat, datorita scaderii continue a preturilor la energie, care anterior au dus-o la un nivel record. Rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit la 9,2% in decembrie, de la…