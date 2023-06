Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenskiy, a declarat joi, 1 iunie, ca Kievul așteapta o decizie „clara” privind viitorul sau in cadrul alianței militare NATO atunci cand liderii blocului se vor reuni la Vilnius, in iulie. In cadrul unui summit al celor peste 40 de lideri europeni din Moldova, el…

- Aderarea Ucrainei la NATO nu poate fi pe ordinea de zi in timpul summitului NATO din iulie, a declarat ministrul de externe al Ungariei, joi, pe pagina sa de Facebook, relateaza Hotnews. „Trebuie sa fim clari in acest sens: aderarea la NATO a unei țari aflate in prezent in razboi nu poate fi pe ordinea…

- Rusia iși indeplinește pe deplin obligațiile care ii revin in baza contractului de livrare a gazelor catre Republica Moldova și se așteapta ca Chișinaul sa nu politizeze problema gazelor. Acest lucru a fost declarat de viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, intr-un interviu pentru TASS. "Rusia…

- Șefa statului, Maia Sandu, a vorbit despre democrație și reziliența la plenara celui de-al patrulea Summit al Consiliului Europei. „In țarile unde exista voința politica, transformarile sunt posibile și democrațiile devin mai puternice, iar societațile mai reziliente. Moldova este un exemplu in acest…

- Spațiul mediatic e inundat de analize in care ni se explica cum Rusia ar duce un razboi hibrid impotriva Moldova, scrie Timpul.md, potrivit Rador. Majoritatea „experților” rateaza esențialul – razboiului hibrid al Rusiei impotriva Moldovei a inceput cu mai bine de doua secole in urma, in 1812, iar…

- Ambasadorul Federației Ruse la Chișinau Oleg Vasnețov considera ca, actualmente, in condițiile poziției confruntative a Occidentului in raport cu Rusia se ingusteaza spațiul de dialog al Chișinaului cu Moscova. Oficialul a susține ca nu este in interesul Moldovei alaturarea la sancțiunile antirusești…

- Republica Moldova a reluat achizitiile de gaze de la grupul rus Gazprom in luna martie, dupa o pauza de aproximativ trei luni, a declarat luni directorul companiei publice de distributie a gazelor naturale Moldovagaz, Vadim Ceban, informeaza Reuters. "In luna martie a acestui an, in conformitate cu…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni Statele Unite si Uniunea Europeana ca doresc "despartirea" Rusiei de sudul Caucazului, incercand sa se implice in negocierile de pace dintre Armenia si Azerbaidjan, transmite AFP, potrivit Agerpres.In timp ce ofensiva rusa din Ucraina s-a impotmolit,…