O tentativa de lovitura de stat, farse cu bombe, piraterie pe internet, apeluri false la recrutare, proteste in masa: Moldova spune ca le-a avut pe toate in ultimul an, scrie Reuters, care a stat de vorba cu ministrul de interne de la Chisinau, Ana Revenco, si cu Valeriu Mija, secretar de stat in Ministerul Apararii, relateaza pe larg agenția news.ro.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați…