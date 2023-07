Stiri pe aceeasi tema

- Organizare impecabila, infrastructura performanta, atenție la detalii și suport total din partea autoritaților. Acestea sunt impresiile inalților oficiali ai sportului european și mondial despre Campionatul european de haltere, organizat in premiera in Republica Moldova.

- Alina Popescu a obținut inca o medalie de bronz pentru Republica Moldova la Campionatul European de Haltere de la Chișinau. Discipola Școlii Sportive din Nisporeni a reușit sa ridice la proba „smuls” 63 kg, clasindu-se cu acest rezultat pe locul trei in limitele categoriei de 49 kg, noteaza Noi.md.…

- Sportivii din Republica Moldova continua sa inregistreze noi victorii la Campionatul European de Haltere la virsta U17 și in a treia și a patra zi a campionatului. Ion Badanev, reprezentantul țarii noastre, a ciștigat doua medalii de argint la Campionatul European de Haltere categoria U17, care se desfașoara…

- Moldova a cucerit prima medalie de aur la total la Campionatul European de Tineret care se desfașoara in aceste zile la ”Arena Chișinau”, turneu la care Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului este partenerul privat general.

- In premiera absoluta, Republica Moldova este gazda unui Campionat European de Haltere – cel mai important turneu din istoria țarii noastre la o proba olimpica, la care A.S.I.C.S este partenerul privat principal!

- Republica Moldova gazduiește, in premiera, Campionatul European de Haltere pentru tineri. Evenimentul are loc in perioada 1-10 iulie și intrunește 346 de sportivi și sportive din 37 de țari. Țara noastra este reprezentata de 32 de tineri halterofili și halterofile, anunța Ministerul Educației și Cercetarii.

- Competiția s-a desfașurat in perioada 5-7 mai 2023 și a avut drept scop selectarea lotului național pentru participarea la Campionatul European U15 și U17. Acesta va avea loc in premiera in Republica Moldova și va intruni sute de sportivi din 36 de țari, anunța Ministerul Educației și Cercetarii.

- Zi de aur, pentru sportul romanesc. Halterofila Loredana Toma a caștigat trei medalii la Campionatul European de la Erevan, Armenia. Loredana Toma a ridicat 110 kg pentru prima medalie de aur, cea de la stilul smuls; a urmat medalia de aur la stilul aruncat, cu 130 de kg si aurul de la total – 240 kg.…